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ŞENLiKLER BAŞLIYOR

YOZGAT’ta havaların ısınmasıyla birlikte bahar şenlikleri de start almaya başladı.

ŞENLiKLER BAŞLIYOR

YOZGAT’ta havaların ısınmasıyla birlikte bahar şenlikleri de start almaya başladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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ŞENLiKLER BAŞLIYOR

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi, Yozgat Belediyesi ve kültür sanat alanında faaliyet gösteren dernekler şenlik ve etkinliklerini Ramazan ayı öncesi gerçekleştirmeyi planlıyor. İlçe ve beldelerde ise bazı okullar sıcak havaları fırsat bilerek, şenliklere şimdiden start verdi. Aydıncık İlçesine bağlı Kazankaya Köyünde Kazankaya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahar şenliği düzenledi. Kazankaya’da gerçekleşen bahar şenliğine Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, ilçe protokolü ve vatandaşlar da katıldı. Şenlikte Nevruz Bayramı’nda olduğu gibi demir döven protokol mensupları, öğrenciler tarafından hazırlanan programları izledi, sunulan ikramları tattı. Okulların yanı sıra Yozgat’ta faaliyet gösteren kültür ve sanat kuruluşları da havaların ısınmasıyla birlikte kültür ve sanat içerikli program ve şenlik etkinliklerinin takvimini netleştirmeye başladı. Bozok Üniversitesi spor şenliklerini başlatırken, spor şenliklerinin akabinde bahar şenliklerini başlatacağını duyurdu. Yozgat Belediyesi ise ramazan ayı öncesi önceki yıllarda yapmış olduğu Geleneksel Yemek Festivalini gerçekleştireceğini bildirdi.

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