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Şenlik netleşti

YOZGAT Belediyesi tarafından bu sene düzenlenecek olan Sürmeli Kültür ve Sanat Şenliği’nin içeriği netleşti.

Şenlik netleşti

YOZGAT Belediyesi tarafından bu sene düzenlenecek olan Sürmeli Kültür ve Sanat Şenliği’nin içeriği netleşti.

10 Temmuz 2018 Salı 07:00
607 Okunma
Şenlik netleşti

Bu sene düzenlenecek olan Sürmeli Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında ünlü sanatçılar Koray Avcı ve Mümin Sarıkaya’nın sahne alacağı bildirildi.
Ayrıca şenlik kapsamında TRT’de yayınlanan Akşam Sefası’nın da Yozgat’ta sahne alacağı belirtildi. Yozgat Belediyesi’nin şenlik kapsamında kültürel ve sosyal etkinliklere de yer vermenin yanı sıra, vatandaşların talep ettiği konser programlarına ağırlık verildiği öğrenildi.

Son Güncelleme: 10.07.2018 09:45
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