Şenlik netleşti

Bu sene düzenlenecek olan Sürmeli Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında ünlü sanatçılar Koray Avcı ve Mümin Sarıkaya’nın sahne alacağı bildirildi.

Ayrıca şenlik kapsamında TRT’de yayınlanan Akşam Sefası’nın da Yozgat’ta sahne alacağı belirtildi. Yozgat Belediyesi’nin şenlik kapsamında kültürel ve sosyal etkinliklere de yer vermenin yanı sıra, vatandaşların talep ettiği konser programlarına ağırlık verildiği öğrenildi.

