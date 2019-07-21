Şenlik hazırlığı

Sürmeli Festivali etkinliklerinin 2 Ağustos Cuma günü Şehirlerarası Otobüs Terminali bölgesinde toplanılıp, Cumhuriyet Alanı’na kadar gerçekleştirilecek olan ‘Sürmeli Festivali Kortej Yürüyüşü’ ile başlayacak. Aynı gün festivalin açılışı yapılırken, sünnet şöleni gerçekleştirilecek. Çocuklarını toplu sünnet şöleni ile sünnet ettirmek isteyen ailelerin Belediyeye başvuruda bulunmaları istendi. Program öncesinde çocukların sünnetlerinin hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında yaptırıldıktan sonra, festival etkinlikleri kapsamında da şenlik yapılacağı kaydedildi. Şenlik öncesinde otobüslerle şehir turu atıp, aileleriyle birlikte şehitliğe giderek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakacak olan çocuklar, Cumhuriyet Alanı'ndaki şölene geçerek, burada dağıtılan etli sünnet pilavından yiyip, düzenlenecek şenlikleri takip edecekler.