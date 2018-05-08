Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 11°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100866
ALTIN
180.351
DOLAR
4.2564
STERLİN
5.7865
EURO
5.0789

Şenlik başladı

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 11’ncisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri başladı.

Şenlik başladı

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 11’ncisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri başladı.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
6 Okunma
Şenlik başladı

Bozok Üniversitesi Bahar Şenlikleri Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliklerle başladı. Bahar Şenlikleri bisikletli bayrak yürüyüşle start aldı, bu kapsamda Bozok Araştırma Hastanesi önünden Yimpaş güzergahına kadar bisiklet sürüldü. Yimpaş önünde toplanan kortej ise Cumhuriyet Alanı’na  mehter takımı eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinlikte mehteran konserinin ardından halk oyunları topluluğu gösteri sundu, spor şenlikleri ödül töreni gerçekleşti. Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, dekanlar, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Salih Karacabey, 11’ncisi tertiplenen Bahar Şenlikleri’ni kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rektör Karacabey, şenlikleri şehir merkezinde başlattıklarına dikkat çekerek, “Şehrimizle bütünleşmek, şehrimizin sosyal-kültürel hayatına katkı sunmak adına Cumhuriyet Alanı’nı seçiyoruz, şehrimizle birlikte kutlamayı önemsiyoruz” dedi.
Belediye Başkanı Kazım Arslan da şehirlerin betondan ibaret olmadığını, şehir ruhu diye bir kavramın söz konusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu manada üniversitemizin şehrimize sunduğu katkı bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Bizim de dileğimiz hemşerilerimizin üniversitemizin etkinliklerine daha fazla katılım göstermesidir” şeklinde konuştu.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın tanıtımı için yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlattı. Yozgat’ın Bozok Üniversitesi gibi bir değere sahip olduğunu, 18 bin öğrenciye herkesin sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Çünkü bunlar önemli bir değer. Yozgat’ın gelişimi ve yeni bakış açısı oluşması, hem ilin hem de üniversitenin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Vali Yurtnaç, Başkan Arslan ve Rektör Karacabey birlikte şenlik meşalesini yaktılar. Daha sonra spor şenliklerinde dereceye giren fakülte ve öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ESNAF iSYAN ETTi!
ESNAF iSYAN ETTi!
Tarihi köprülere yakın takip
Tarihi köprülere yakın takip
Kazasız belasız bir lig oldu
Kazasız belasız bir lig oldu
Kadınlar üretiyor
Kadınlar üretiyor
Dernek yöneticilerinden ziyaret
Dernek yöneticilerinden ziyaret
Yetim Dayanışma günü
Yetim Dayanışma günü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim