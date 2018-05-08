Şenlik başladı

Bozok Üniversitesi Bahar Şenlikleri Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliklerle başladı. Bahar Şenlikleri bisikletli bayrak yürüyüşle start aldı, bu kapsamda Bozok Araştırma Hastanesi önünden Yimpaş güzergahına kadar bisiklet sürüldü. Yimpaş önünde toplanan kortej ise Cumhuriyet Alanı’na mehter takımı eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinlikte mehteran konserinin ardından halk oyunları topluluğu gösteri sundu, spor şenlikleri ödül töreni gerçekleşti. Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinliğe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, dekanlar, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Salih Karacabey, 11’ncisi tertiplenen Bahar Şenlikleri’ni kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Rektör Karacabey, şenlikleri şehir merkezinde başlattıklarına dikkat çekerek, “Şehrimizle bütünleşmek, şehrimizin sosyal-kültürel hayatına katkı sunmak adına Cumhuriyet Alanı’nı seçiyoruz, şehrimizle birlikte kutlamayı önemsiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Kazım Arslan da şehirlerin betondan ibaret olmadığını, şehir ruhu diye bir kavramın söz konusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu manada üniversitemizin şehrimize sunduğu katkı bizleri ziyadesiyle mutlu etmekte. Bizim de dileğimiz hemşerilerimizin üniversitemizin etkinliklerine daha fazla katılım göstermesidir” şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın tanıtımı için yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlattı. Yozgat’ın Bozok Üniversitesi gibi bir değere sahip olduğunu, 18 bin öğrenciye herkesin sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekleyerek, “Çünkü bunlar önemli bir değer. Yozgat’ın gelişimi ve yeni bakış açısı oluşması, hem ilin hem de üniversitenin tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yurtnaç, Başkan Arslan ve Rektör Karacabey birlikte şenlik meşalesini yaktılar. Daha sonra spor şenliklerinde dereceye giren fakülte ve öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.

