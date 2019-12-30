Şenlik bahane tanıtım şahane

Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği tarafından Belediye Konferans Salonunda ‘Şiir Dinletisi’ etkinliği düzenlendi. Etkinliğe yurt içi ve yurt dışından gelen şairler, ozanlar Kaymakam Murat Kaplay’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kaplay, ‘’Hayal, duygu ve sevgi dünyamızın, özetle Milli Kültürümüzün önemli temel taşlarından Edebiyatımızın vazgeçilmezi olan şiir dinletisine gelen misafirlerimizle beraber olmaktan sonsuz mutluluk duyduk’’ dedi. Akdağmadeni Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan konuklar, ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini de gezip, görme ve bilgi edinme imkanı da buldu. Konuklara, Belediye tarafından Akdağmadeni Salebi ikramında bulunuldu, tanıtımı yapıldı. Tescilli tarihi yapılar konuklara gezdirildi. Ardından da düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü.