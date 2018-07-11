SENDİKALI OLDULAR

Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, tören öncesinde Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i makamında ziyaret etti. Sarıkaya Belediyesi iş yerlerinde çalışan kadroya geçen 142 işçinin sendikaya üye kayıtlarını yapıldı. Zararsız, sendika üyesi olan işçilere, sendikal hakları konusunda bilgi verdi. Zararsız, ‘’Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel beye sendikamız, şahsım ve tüm işçiler adına teşekkür ederim. Yapılan üye kayıtları, sendikamıza, belediyemize ve tüm işçilere hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

Zararsız, Sarıkaya ve Boğazlıyan Devlet Hastanelerinde de temaslarda bulundu. Sarıkaya’da Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Sancar Ünal ve İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Selçuk Karaali ziyaret etti. Zararsız, Boğazlıyan ilçesinde de Devlet Hastanesi İdari Mali İşler Müdürü Gökmen Erşen’i makamında ziyaret etti. Zararsız, Sarıkaya ve Boğazlıyan Devlet Hastanesi iş yerlerinde çalışan sendika üyesi işçilerle de bir araya gelerek, bilgilendirmelerde bulundu.