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Sendikalarda üye çalışması

YURT – Eğitim Sendikası Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, sendikaların üye belirleme maratonunun önümüzdeki günlerde başlayacağını hatırlatarak, bazı sendikaların bugüne kadar hatırlamadıkları kamu çalışanlarını hatırlayacaklarını, olmayacak bir takım vaat ve sözlerle kamu çalışanlarını üye yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Sendikalarda üye çalışması

YURT – Eğitim Sendikası Genel Başkanı Hakan Çeliksoy, sendikaların üye belirleme maratonunun önümüzdeki günlerde başlayacağını hatırlatarak, bazı sendikaların bugüne kadar hatırlamadıkları kamu çalışanlarını hatırlayacaklarını, olmayacak bir takım vaat ve sözlerle kamu çalışanlarını üye yapmaya çalışacaklarını söyledi.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Sendikalarda üye çalışması

Çeliksoy, bu tip sendikaların yetkiyi alıp, hükümet ile toplu görüşme masasında yer almak dışında bir dertlerinin olmadığını ileri sürdü. Çeliksoy, ‘’Biliyorum ve inanıyorum ki; Benim gariban fakat onurlu kamu çalışan arkadaşlarım kendini tek kullanımlık malzeme gibi buruşturup bir kenara atan, yalnızca işi düşünce hatırlayan sendikalara pirim vermeyecektir. Lütfen hangi sendikaya üye olursanız olsun inanarak üye olun. Ayak oyunlarına gelmeyin. Zaman zaman duyuyoruz sendikalar veya o sendikaların yaverleri sendika yetkilisi gibi personeline baskı veya mobing uyguluyorlar. Başta üyelerimiz olmak üzere, bu tür olaylar ile karşı karşıya kaldığınızda Mbbing Şikayet Başvuru  formunu doldurup veya bizlere ulaşabilirsiniz’’ dedi.

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