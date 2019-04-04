Sendikalarda üye çalışması

Çeliksoy, bu tip sendikaların yetkiyi alıp, hükümet ile toplu görüşme masasında yer almak dışında bir dertlerinin olmadığını ileri sürdü. Çeliksoy, ‘’Biliyorum ve inanıyorum ki; Benim gariban fakat onurlu kamu çalışan arkadaşlarım kendini tek kullanımlık malzeme gibi buruşturup bir kenara atan, yalnızca işi düşünce hatırlayan sendikalara pirim vermeyecektir. Lütfen hangi sendikaya üye olursanız olsun inanarak üye olun. Ayak oyunlarına gelmeyin. Zaman zaman duyuyoruz sendikalar veya o sendikaların yaverleri sendika yetkilisi gibi personeline baskı veya mobing uyguluyorlar. Başta üyelerimiz olmak üzere, bu tür olaylar ile karşı karşıya kaldığınızda Mbbing Şikayet Başvuru formunu doldurup veya bizlere ulaşabilirsiniz’’ dedi.