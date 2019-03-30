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Sendikal çalışmalar hızlandı

YOZGAT Belediyesi’nde çalışan işçilerin, ‘üyesi oldukları sendikanın kendilerinin yasal, anayasal haklarını savunmadığını’ belirterek, istifa ettikleri ve Belediye-İş Sendikası’na üye olmak üzere davette bulundukları belirtildi.

Sendikal çalışmalar hızlandı

YOZGAT Belediyesi’nde çalışan işçilerin, ‘üyesi oldukları sendikanın kendilerinin yasal, anayasal haklarını savunmadığını’ belirterek, istifa ettikleri ve Belediye-İş Sendikası’na üye olmak üzere davette bulundukları belirtildi.

30 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Sendikal çalışmalar hızlandı

Davete karşılık veren Belediye-İş sendikası yetkilileri, Yozgat’a gelerek, Yozgat Belediyesi çalışanlarıyla toplantı yaptı. Belediye İş Sendikası Genel Mali Sekreter Bayram Özkan, Örgütlenme Genel Sekreteri İsmail Duman ve Örgütlenme Daire Başkanı Murat Yurdakul’un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat Belediyesi’ndeki işçiler bilgilendirildi, örgütlenme çalışması ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Toplantıda, Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen de hazır bulundu.

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