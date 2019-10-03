Sendikadan ziyaret

Büro Memur Sen yöneticilerinden Abidin Eraslan ile birlikte İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret eden Kenan Şerefli, tanışma, kaynaşma, sosyal içerik arz eden bu ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Sivil toplum kuruluşlarının önemi, rolü, toplumsal faydaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bilindiği üzere sendikal iş ve işlemler de Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu bağlamda ilimizde, 1 Sendika Konfederasyonu, 5 Sendika ve 12 sendika şubesi kurulu ve faaliyet göstermektedir. Ayrıca, Konfederasyon temsilcilikleri ve sendika temsilcilikleri de mevcuttur” dedi.