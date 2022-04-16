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Sendikadan ziyaret

Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şubesi, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli’yi ziyaret etti.

16 Nisan 2022 Cumartesi 00:20
Sendikadan ziyaret

Ziyarette Öz Sağlık İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, sendika çalışmaları hakkında Neşeliye bilgi verdi. Aile ve Sosyal Politikalar bünyesinde çalışan işçilerin yaşadıkları sıkıntılar üzerine konuşma gerçekleştirilen ziyarette Akyol, sendika seviyesinde çözüm önerilerini sundu. Sendika üyelerinin taleplerini dile getiren Akyol, " Sendikamız olarak her zaman üyelerimizin yanında olduk olmayada devam edeceğiz. Gerekli ziyaretlerimizi yaparak sendikamız  hakkında konuşuyor çalışmalarımızı anlatıyoruz. Abdullah Neşeli müdürümüde ziyaret ederek çalışmlarımız hakkında bilgilendirdik. Kendisine misafirperverliklerin dolayısıyı teşekkür ederim" dedi.

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