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Sendikadan ziyaret

Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.

19 Haziran 2020 Cuma 01:03
Sendikadan ziyaret

YOZGAT Bozok Üniversitesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi işyerlerinde çalışan sendika temsilcileri, Şube Başkanı Ferman Zararsız ile birlikte, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ı makamında ziyaret etti.
Zararsız, Bozok Üniversitesi ve Uygulama Hastanesi’nde özellikle pandemi döneminde gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ile tüm yetkilere, memurlara, çalışanlara teşekkür etti. Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ,  göreve geldiği günden bu güne kadar, işçi memur ayrımı gözetmeksizin, çalışanların yanında olduğu, işçilerin işlerine gidip gelmeleri için servis tahsis ettiği kaydedildi.
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, alın teri ve emeğin ne demek olduğunu iyi bildiğini, işçisi ile memuru ile üniversite çalışanlarının bir aile olduğunu, çalışanın haklarını sonuna kadar koruyacağını, ismi cismi ne olursa olsun haklının yanında haksızın karşısında olacağını söyledi. 

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Sendikadan Ziyaret
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