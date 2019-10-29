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Sendikadan teşekkür

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’nın, bir ilk imza attığını söyledi.

Sendikadan teşekkür

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’nın, bir ilk imza attığını söyledi.

29 Ekim 2019 Salı 00:00
Sendikadan teşekkür

Zararsız, Başkan Elbaşı'nın mevsim şartlarını göz önünde bulundurup, işçilere yılsonunda ödenmesi gereken ikramiye alacaklarını ekim ayında maaşları ile birlikte ödediğini söyledi. Zararsız, ‘’Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik şartlarında belediyenin tüm imkânlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yapılması gereken en yüksek ücret zammını yapmış, emekçi kardeşlerimizin, alın teri ve emeklerinin karşılığını gününden önce ödeyerek bir ilke daha imza atmıştır.  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ekmekçi kardeşlerimize iki bayram yaşatmıştır. Kendisine şahsım ve işçiler adına teşekkür ederim’’ dedi.

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