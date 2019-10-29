Sendikadan teşekkür

Zararsız, Başkan Elbaşı'nın mevsim şartlarını göz önünde bulundurup, işçilere yılsonunda ödenmesi gereken ikramiye alacaklarını ekim ayında maaşları ile birlikte ödediğini söyledi. Zararsız, ‘’Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik şartlarında belediyenin tüm imkânlarını zorlayarak emekçi kardeşlerimizin ücretlerine yapılması gereken en yüksek ücret zammını yapmış, emekçi kardeşlerimizin, alın teri ve emeklerinin karşılığını gününden önce ödeyerek bir ilke daha imza atmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, ekmekçi kardeşlerimize iki bayram yaşatmıştır. Kendisine şahsım ve işçiler adına teşekkür ederim’’ dedi.