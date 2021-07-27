Sendikadan tebrik ziyareti

Sağlık Sen Yozgat İl Şube Başkanı Atakan Erciyas, yönetim kurulu bazı üyeleri ve temsilcilerle birlikte Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti. Atakan Erciyes, beraberindeki heyetle birlikte, hastanede yeni görevlerine başlayan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Elif Tinel, Başhekim Yardımcısı Mehmet Akif Karaaslan, İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı Hasan Arslan, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde uzman olarak göreve başlayan Filiz Kabayel’i ayrı ayrı ziyaret etti. Erciyles, görevlerine başlayan idarecilere hayırlı olsun dileklerini iletti.