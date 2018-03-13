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Sendikacı konuklar

HİZMET-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli ile birlikte Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Sendikacı konuklar

HİZMET-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Genel Başkan Danışmanı Yahya Düzenli ile birlikte Yozgat’a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu.

13 Mart 2018 Salı 07:00
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Sendikacı konuklar

Keskin, Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız ile bir süre sendika binasında görüştükten sonra, AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse’yi ziyaret etti. Daha sonra Nohutlu Tepesi’ne çıkan sendikacılar, burada Yozgat’ın tescilli yemeği testi kebabının testisini kırdılar, Yozgat’ı tepeden seyrettiler.
Diğer taraftan, Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun kadroya alınmayan işçilerle ilgili sevindirici mesajlar verdiğini söyledi.  Zararsız, eski hükümlülerin kadroya geçişleri ile ilgili var olan sıkıntıları çözümleneceğine inandıklarını sözlerine ekledi.
 

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