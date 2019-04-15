Sendika üyelerine baskıya tepki

Şaşmaz, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının halkın iradesinin bir tecellisi olarak gördüklerini, seçilen her belediye başkanını tebrik etmeyi halkın iradesine saygının bir gereği olarak gördüklerini kaydetti. Şaşmaz, ‘Ancak, el değiştiren belediyelerde Memur-Sen’e bağlı Bem- Bir-Sen üyelerine istifa baskısı yapıldığını teessüfle müşahede ediyoruz. Söz konusu belediyeleri kazanan siyasi partilerin yandaşı ve arka bahçesi olan sendikalar, alelacele ve telaşla üyelerimize Bem- Bir-Sen’den istifa edip kendi sendikalarına geçmeleri için mobbing ve baskı yapıyorlar. Öyle görünüyor ki emeği ideolojik bir aparata dönüştüren, emeğe ve emekçiye saygısı olmayan zihniyet, 31 Mart seçimleri sonrası hortlamaya başlamıştır’’ dedi. Sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Şaşmaz, ‘Meydanı birkaç çapulcuya ve emek hırsızına bırakacak değiliz. Tehdit, şantaj ve baskılara bugüne kadar boyun eğmedik, bugün de yarın da boyun eğmeyeceğiz. Bu pabucun bu kadar ucuz olmadığını defalarca gösteren bu aziz teşkilat bunu bir kez daha göstermekten bir an bile çekinmeyecektir’ ifadelerini kullandı.