Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95977
ALTIN
239.579
DOLAR
5.7357
STERLİN
7.5757
EURO
6.4910

Sendika üyelerine baskıya tepki

BEM-Bir-Sen Yozgat Şubesi İl Başkanı Mehmet Şaşmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin sonucunda, birçok belediyenin siyasi partiler arasında el değiştirdiğini hatırlatarak, bazı belediyelerde sendika üyelerine baskı yapılıp, istifaya zorlandığını ileri sürdü.

Sendika üyelerine baskıya tepki

BEM-Bir-Sen Yozgat Şubesi İl Başkanı Mehmet Şaşmaz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin sonucunda, birçok belediyenin siyasi partiler arasında el değiştirdiğini hatırlatarak, bazı belediyelerde sendika üyelerine baskı yapılıp, istifaya zorlandığını ileri sürdü.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
25 Okunma
Sendika üyelerine baskıya tepki

Şaşmaz, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının halkın iradesinin bir tecellisi olarak gördüklerini, seçilen her belediye başkanını tebrik etmeyi halkın iradesine saygının bir gereği olarak gördüklerini kaydetti. Şaşmaz, ‘Ancak, el değiştiren belediyelerde Memur-Sen’e bağlı Bem- Bir-Sen üyelerine istifa baskısı yapıldığını teessüfle müşahede ediyoruz. Söz konusu belediyeleri kazanan siyasi partilerin yandaşı ve arka bahçesi olan sendikalar, alelacele ve telaşla üyelerimize Bem- Bir-Sen’den istifa edip kendi sendikalarına geçmeleri için mobbing ve baskı yapıyorlar. Öyle görünüyor ki emeği ideolojik bir aparata dönüştüren, emeğe ve emekçiye saygısı olmayan zihniyet, 31 Mart seçimleri sonrası hortlamaya başlamıştır’’ dedi. Sürecin takipçisi olduklarını vurgulayan Şaşmaz, ‘Meydanı birkaç çapulcuya ve emek hırsızına bırakacak değiliz. Tehdit, şantaj ve baskılara bugüne kadar boyun eğmedik, bugün de yarın da boyun eğmeyeceğiz. Bu pabucun bu kadar ucuz olmadığını defalarca gösteren bu aziz teşkilat bunu bir kez daha göstermekten bir an bile çekinmeyecektir’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MÜSİAD-TKDK buluşması
MÜSİAD-TKDK buluşması
Kemal Bey anıldı
Kemal Bey anıldı
Şehide vefa
Şehide vefa
HAYALLER GERÇEK OLDU
HAYALLER GERÇEK OLDU
DEPOLAMA TESiSiNi GEZDiLER
DEPOLAMA TESiSiNi GEZDiLER
İller Bankası Destekliyor
İller Bankası Destekliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim