Sendika üyeleri toplandı

Şube Başkanı Atakan Erciyas başkanlığında gerçekleştirilen daraltılmış il danışma ve temsiler toplantısına, sağlık sektöründe çalışan sendika üyeleri katıldı.
24 Şubat 2019 Pazar 21:12
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YOZGAT Sağlık Sen Şube Başkanlığı, gerçekleştirdiği toplantıda sağlık personelinin genel sorunların, talepleri ve çözümlerine yönelik konular masaya yatırıldı
Şube Başkanı Atakan Erciyas başkanlığında gerçekleştirilen daraltılmış il danışma ve temsiler toplantısına, sağlık sektöründe çalışan sendika üyeleri katıldı.
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