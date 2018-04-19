Sendika kongreye gidiyor

Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Ferman Zararsız, sendikanın olağan genel kurulunun Cumartesi yapılacağını bildirdi. Yozgat’ta kesintisiz ve en uzun süre sendika başkanlığı görevini yürüten Ferman Zararsız, 21 Nisan Cumartesi saat 10.00’da Grand Ser Otel’de olağan genel kurul gerçekleştireceklerini ifade etti. Ferman Zararsız, tüm sendika mensuplarını olağan genel kurula davet etti. Öte yandan genel kurulun ardından Hizmet İş Sendikası’nın Anadolu Lisesi altında bulunan yeni binasının da açılışının gerçekleştirileceğini ifade eden Zararsız, açılışa da tüm Yozgat halkını davet etti.