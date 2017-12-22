Sendika bilgilendiriyor

Kapsam ve detaylarının birkaç gün içerisinde belli olacağı belirtilen taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların teknik olarak büyük oranda tamamlandığı, ana parametrelerle ilgili kararların da oluşturulduğu kaydedildi. Tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşların, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri düzenlemenin yılbaşından önce hayata geçireceğine vurgu yapıldı. Sendika Başkanı Zararsız, Yozgat Şube Başkanlığının yetkili olduğu taşeron şirketlerde çalışan işyeri sendika temsilcileriyle aylık olağan toplantılarından birisini daha yaparak, son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. Zararsız, daha sonra Yerköy’de Devlet Hastanesi ve Belediyesi’nde çalışan sendika üyesi işçilerle, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ve mevcuttaki toplu iş sözleşmesi hakkında bilgilendirme toplantıları yaptıklarını kaydetti.