SEN'DE NEFES OL

Yozgat’ta hizmet veren Şahin Market bir günlük kazancını, Yozgatlı SMA Tip 1 hastası Eslem Fatma’nın tedavi masraflarının karşılanması için bağışladı. Eslem Fatma bebek için yapılan yardım çalışmaları artarak devam ediyor. Eslem Fatma’nın tedavisi için gerekli paranın toplanması amacıyla bir günlük kazançlarını bağışlayacaklarını belirten Şahin Market işletme sahibi Yunus Emre Şahin, “ Hep birlikte el ele vererek bu üzüntülü günü sevince dönüştürmek hepimizin elinde. Eslem Fatma için bahar gelsin artık. Hepimizin yapacağı bağışlar Eslem Fatma için umut olacak. Az ya da çok demeyelim elimizden ne kadar geliyorsa bağış yapalım. Yapmış olduğumuz en ufak bağış bile Eslem Fatma için umut olacaktır. Burada tüm Türkiye’de ki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Eslem Fatma için bir umut olabilecek herkese karınca kaderince az çok demeden yardım etmeye davet ediyorum. Bir çocuk için bir umutsa bu umut için hepimizin Türkiye’nin bu umudun peşinde koşacağına yürekten inanıyorum. Eslem Fatma’ya nefes olalım. SMA Eslemfatma, SMaEslemFatma dükkan, instagram, ziraat bankası hesaplarından ve vodafone hatlarından ESLEM yazıp 2403’e göndererek karınca kaderince Eslem Fatma’ya nefes olun diyorum. Biz her zaman elimizden geldiği kadar destek olacağız. Tüm Yozgatlılardan da destek bekliyoru” dedi. • Selma Şahin•