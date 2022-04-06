Semt sahaları tamam

İlk merkezinde 11 mahalleye toplam 12 semt sahası yapılırken, mahallede bulunan gençler bu semt sahalarını kullanmaya başladı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, her mahalleye bir semt sahası projesi kapsamında 11 mahalleye toplam 12 semt sahası yaptıklarını söyledi. Köse, ‘’Sporun mahalleden başladığı bilinci ile yaptığımız hizmetler sonucunda 12 semt sahamızı da mahalle gençleri aktif bir şekilde kullanıyor. Semt sahası bulunmayan mahallelerimize yeni sahaların kazandırılması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor. Spor Toto’nun da destekleri ile yaptığımız sahalardan geleceğin yıldızları yetişecektir ve gençlerimiz bu sahalar sayesinde kötü alışkanlıklarından da spor yaparak uzak duracaklardır’’ dedi.