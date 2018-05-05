Sempozyumda son gün

Bozok Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Bozok Sempozyumu, yüzlerce bilim insanını bir araya getirdi. Yozgat ve yöresinin sosyo-ekonomik durumunu ortaya koymayı amaçlayan ve yerel kalkınmaya yönelik çözüm önerileri getirmeyi hedefleyen sempozyumun ilk gününde, 18 oturumda 75 tebliğ sunuldu. Sempozyumun dün gerçekleştirilen ikinci gününde ise 35 oturumda 117 bildiri sunuldu. 43 farklı üniversiteden 160 bilim insanının katıldığı sempozyumda iki gün boyunca 53 oturumda 192 tebliğ sunulmuş olacak. Sempozyum oturumları Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nin farklı salonlarında, eş zamanlı olarak, iki gün boyunca devam edecek, üçüncü gün ise sosyal program düzenlenecek. Etkinlik kapsamında yarın katılımcılar için Sarıkaya Roma Hamamı gezisi gerçekleştirilecek.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Bozok Sempozyumu’nun konusu “Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı” olarak belirlendi. Sempozyum boyunca, Yozgat ve çevresinin geçmişten günümüze sosyo-ekonomik durumu, kırsal göç ve bölgesel kalkınma, yerel ekonomik gelişmenin şehir kültürüne etkileri, sağlık ekonomisinin bölgesel durumu, üniversite-şehir ilişkilerinin ekonomik analizi, tarımsal faaliyetler ve istihdam olanakları, bölgesel kalkınmaya yönelik somut öneriler, bölgedeki endüstriyel faaliyetler ve onlardan kaynaklanan ekolojik sorunlar gibi çeşitli konular ele alındı.