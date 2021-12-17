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SEMiNERLERE DESTEK

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Tekirdağ ve Çankırı eğitimine Yozgat’tan çevrimiçi seminer desteği verdi.

17 Aralık 2021 Cuma 00:46
SEMiNERLERE DESTEK

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata Tekirdağ ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin daveti üzerine çevrimiçi yolla uzaktan video seminer verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘Proje Seven Öğrencilerle Yaşamak’ başlıklı sunumu ile Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü TÜBİTAK İl Koordinatörü Adem Özsoy’un moderatörlüğünde Tekirdağ’dan öğrenci ve velilere yönelik bilgiler paylaştı. Böyükata, ‘Öğrenci Projelerinde Öğretmen Rolü’ başlıklı sunum ile Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminden Sinan Özlü’nün moderatörlüğünde Çankırı’dan katılan öğretmenler ile sohbet etti. Her iki buluşmada da yaptığı konuşmada proje konusunda teknik bilgilere yer veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları yanı sıra bazı STK’lar tarafından yürütülen proje etkinliklerinden de bahsetti. Bilim okuryazarlığı ve aklı doğru kullanmak, her öğrenci için temel gereklilik olarak görülmelidir diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, temel prensiplerin erken yaşlarda öğretilmesi gerektiğinin altını çizdi ve bilim insanlarının genç yaşta ortaya koydukları başarılı araştırmaların altında, bilim okuryazarlığı bakımından temel ilkelerin erken yaşta kazandırılmasının da rolüne vurgu yaptı. Böyükata, “Gerekli eğitim altyapısı ve bilinçli yaklaşımı topyekun aktif kıldığımız gün, öncü bilim insanlarının Türkiye'den daha fazla çıkması an meselesidir” dedi ve özverili çalışmalar ile eğitimde gönüllü fedakârlık yapılmasının önemine de değindi.

Son Güncelleme: 16.12.2021 16:50
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