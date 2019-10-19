SEMiNERLER DEVAM EDiYOR

Böyükata, Çayıralan Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi Müdürlüğünün davetlisi olarak katıldığı etkinlikte, öğrencilere ‘Bilim, Gençlik ve Gelecek’ konulu, öğretmenlere ise ‘TÜBİTAK BİTO Destek Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Teknikleri’ ile ilgili eğitim semineri verdi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, bugünkü ileri teknolojinin daha önceki bilimsel çalışmaların bir sonucu olduğundan hareketle, temel bilimlerin, üretilen bilginin kullanılabilir nitelikte uygulamaya dönüştürülmesinin önemine değindi. Böyükata, atom ve moleküllerin dünyasından bazı örnekler, nükleer teknolojinin dayandığı araştırmalardan da bahsederek, bilimin niçin erken yaşlarda kavramak gerektiğini anlattı. Böyükata, gençliğin insan hayatında önemli bir dönem olduğu ve bu sürecin, günümüz teknolojileri, endüstriyel dönüşümleri, yabancı dil ve girişimcilik gibi konularda donanım kazanma yaklaşımlarını fark ettirici bilgiler paylaştı. Geleceğin inşasında emeği olacak kişilerin şimdiki gençler olacağını hatırlatarak, bu yönde vizyon ve merak uyandıran bilgiler aktarmaya çalışan Prof. Dr. Böyükata, öğrencilerin sorularına da cevap verdi. Böyükata, öğretmenlere yönelik düzenlenen seminerde ise TÜBİTAK destek programları hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Böyükata, öğrencilerin tamamının proje etkinlikleri ile aktif hale getirilebileceğini vurguladı. Böyükata, proje fikri geliştirme bakımından izlenecek yolları ve öğrenci projelerinde öğretmenlerin proje danışmanlığı rollerini yürütürken bilmeleri gereken incelikleri anlattı. Öğretmenlerin rehberlik becerilerinin yüksekliğinin, deneyimleriyle ilişkili olduğuna değinen Prof. Dr. Böyükata, proje faaliyetlerinin deneyim kazandıran nitelikli faaliyetler olduğunu ifade etti.