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Seminerler devam ediyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, vermiş olduğu seminerleri aralıksız sürdürüyor.

03 Haziran 2022 Cuma 00:47
Seminerler devam ediyor

 Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Kariyer Planlama Dersi’ kapsamında çevrimiçi düzenlenen seminerde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘TÜBİTAK Destek Programları ve Proje Yazımında Bazı İncelikler’ konusunu anlattı. Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi İskender Karakaya’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde farklı illerden öğrenciler ve öğretim üyeleri katıldı. Seminerde Profesör Dr. Mustafa Böyükata proje tabanlı çalışmanın gerekliliğine ve felsefesine dair değerlendirmelerde bulundu. Böyükata, ‘TÜBİTAK ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ ve ‘2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı’ için 2022 yılı 1’inci dönem çağrısının başvuruya açıldığı biliniyor. Programa başvurmayı düşünen öğrenciler hazırladıkları araştırma projeleri ile 20 Mayıs 2022 - 20 Haziran 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (https://tybs.tubitak.gov.tr) üzerinden programa başvuru yapabilecekler. Bu bakımdan da gerçekleştirilen seminer bilgi içerikli eğitici seminerlerin çok yerinde ve faydalı olduğu değerlendiriliyor, YOBÜ için de iyi bir fırsat olarak görülüyor” dedi. 
Haber Merkezi

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Seminerler Devam Ediyor
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