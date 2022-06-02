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Seminerler başladı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından hac eğitim seminerleri verilmeye başlandı.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:49
Seminerler başladı

Yozgat İl Müftülüğünce Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik ‘Hac Eğitim Seminerleri’ başlatıldı. Temmuz ayında yola çıkacak olan hacı adaylarının, hac ibadetini eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen seminerlerin ilki Bilal Şahin Caminde İl Müftüsü Ali Gülden tarafından gerçekleştirildi. Hacı adaylarına yönelik maddi ve manevi temizliğin önemine vurgu yapan Gülden, Haccın önemine de değindi. Hac yolculuğuna çıkacak olan hacı adaylarına yönelik olarak Gülden, “Hac yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetinizi en güzel şekilde yapabilmeniz için İl Müftü yardımcılarımız, sizlere farklı konularda bilgi verecekler. Hac ibadetinin provasını sizlere burada anlatacaklar. Burada gerçekleştirdiğimiz seminerin faydasını inşallah hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız” dedi. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
SEMiNERLER BAŞLADI
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