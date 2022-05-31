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Seminerler başladı

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından hacı adaylarına Müftülük Konferans Salonunda hac eğitim semineri düzenlendi.

31 Mayıs 2022 Salı 00:19
Seminerler başladı

Kadışehri İlçe Müftüsü Oğuz Akdemir, "Hacı adaylarımız Allah'ın misafiri olmaya hazırlanıyor. Adaylarımız İslam'ın beş şartından birisi olan hac ibadeti için gerekli hazırlıklar yaparak kutsal yolculuğun heyecanını yaşıyorlar. Hac farizasını yerine getirebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığımız, din görevlilerimiz, ekip personellerimiz, kafile başkanlarımız başta olmak üzere tüm görevlilerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Yüce Rabbimizin beytine misafir olmak için niyetinizi aldınız, inşallah arafe günü vakfeye durarak hacı olmakta sizlere nasip olur. Hac yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetinizi en güzel şekilde yapabilmeniz için farklı konular hakkında seminerler verecekler. Yapmış olduğumuz seminerlerimizde hac ibadetinin provası anlatılacak. Burada gerçekleştirdiğimiz seminerin faydasını inşallah Hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız. Hacı adayı kardeşlerimizi şimdiden tebrik ediyoruz.
Kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyor, Rabbimizin herkes de bu kutsal yolculuğu nasip etmesini diliyorum” dedi. 
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
SEMiNERLER BAŞLADI
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