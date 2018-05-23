Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri kapsamında verilen seminere 67 hükümlü katıldı. Etkinliğe Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, KOSGEB Müdürü Mustafa Işık, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak Kurum Psikoloğu Merve Çetak ve Kurum Rehber Öğretmeni Furkan Gündüz katıldı. Seminerde Yozgat Şehir Hastanesi Sosyal Çalışmacısı Ali Kahraman tarafından “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” konulu seminer verildi. Etkinlik hükümlülerin soruları cevaplandırılarak sonlandırıldı.