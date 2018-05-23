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Seminer verildi

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere Ruh Sağlığı ve Hastalıkları konulu seminer verildi.

Seminer verildi

YOZGAT Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde hükümlülere Ruh Sağlığı ve Hastalıkları konulu seminer verildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Seminer verildi

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri kapsamında verilen seminere 67 hükümlü katıldı. Etkinliğe Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, KOSGEB Müdürü Mustafa Işık, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak Kurum Psikoloğu Merve Çetak ve  Kurum Rehber Öğretmeni Furkan Gündüz katıldı. Seminerde Yozgat Şehir Hastanesi Sosyal Çalışmacısı Ali Kahraman tarafından “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” konulu seminer verildi. Etkinlik hükümlülerin soruları cevaplandırılarak sonlandırıldı.

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