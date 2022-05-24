Seminer düzenlendi

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Öğrenci Komisyon Akademik Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Uludağ ve YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Çatal’ın konuşmacı olduğu seminerde öğrencilere YÖKAK’ın amacı, yapısı ve işlevleri hakkında bilgiler verildi. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkez’inde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, daire başkanları öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Seminer öncesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kalite Topluluğu tarafından ‘Yükseköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Kalitedeki Yeri’ konulu poster yarışmasına katılan eserleri gezerek bilgiler aldı. Seminerde açılış konuşmasını yapan Akreditasyon ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Kanoğlu seminerin amacı ve önemine ilişkin bilgiler aktardı.

BİRÇOK YENİLİĞE İMZA ATTIK

Bozok Üniversitesinin marka üniversite olma yolunda birçok yenilik, değişim ve dönüşümlere imza attığını belirten Rektör Karadağ şunları söyledi: “Üniversitemiz bir yandan eğitim-öğretim süreçlerini yeni dünyanın öngördüğü ölçekte yenilerken, diğer yandan demode olmuş, bu zamana hitap etmeyen noktalarda da değişim ve dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede YÖK’ün yeni yüzüyle birlikte birbirini tekrarlayan üniversiteler değil, farkındalık oluşturan, bölgesel kalkınma odaklı hedeflere matuf üniversiteler olarak Yozgat Bozok Üniversitesi de kendini konumlandırmıştır. Bölgesel kalkınma hedefleri olan ihtisas üniversitesi Yozgat Bozok Üniversitesi, bu temelde kalite süreçlerinin esasını içselleştirerek bölgesine, ülkesine ve insanlığa değer katan bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Eğer işinizi önemsiyor ve bulunduğunuz yere değer atfediyorsanız, kendinizle barışıksanız, üniversitenin misyonunu hedeflerini yeterince benimsedi iseniz işte burada kalite ortaya çıkıyor. O açıdan Yozgat Bozok Üniversitesi, kalite süreçlerini sadece kâğıt üzerinde ya da geçiştirerek değil samimiyetle, gayretle ve titizlikle yürütmüştür. Çünkü kalite olmazsa nitelik olmaz, kalite olmazsa liyakat olmaz. Kısacası kalite olmazsa hiçbir şeyi doğru yönetemezsiniz. Ne eğitim öğretim süreçlerini, ne de akademik anlamda bilimsel süreçleri. Yükseköğretimin yeni yüzü ve kalite kurumu olan YÖKAK’la birlikte üniversitelerin her biri kalite süreçlerini yönetilmesini iç ve dış denetimle birlikte çok farklı bir düzeye taşıdı. Yozgat Bozok Üniversitesi bu temelde hem iç denetimler, hem de dış denetimlere tabi olarak, kalite süreçlerinin her zeminini daha da geliştirerek yol aldı. Biz bu süreçte gerek akademiyanın, gerek idari personelin kalite süreçlerinden ne demek istediğini anlamaları temelinde farkındalık oluşturan çalışmalar yaparken bir taraftan da bu ülkenin geleceği olan öğrencilerin kalite süreçlerinden ne anlamaları gerektiğini de ortaya koyan çalışmalar yürüttük. Kalite süreçlerinin temelinde öğrencilerimize yönelik bu tür toplantıların olmasını çok önemsiyorum. Bu temelde, süreci gönüllülük esasına göre yürüten tüm öğrencilerimiz tebrike ediyorum. YÖKAK yetkililerine katacakları değerden dolayı teşekkür ediyorum.”

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından Akreditasyon ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Fatih Kanoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Sistemi ve Öğrenci Katılımı’ konulu seminere geçildi. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Öğrenci Komisyon Akademik Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Gonca Uludağ, ‘Niçin Kalite, YÖKAK nedir? Ne iş yapar? YÖKAK öğrenci komisyonu nedir? Kalite elçisi kimdir? Öğrencilerin kalite elçisi olmasının yararları, Öğrenciler kalite için neler yapmalı?’ konularında katılımcıları bilgilendirdi. YÖKAK Öğrenci Komisyonu Başkan Yardımcısı Sena Çatal ise öğrencilerin kalite süreçleri içselleştirmeleri ve farkındalık kazanmaları adına YÖKAK öğrenci komisyonunun yapısı görevleri ve işlevleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Çatal, öğrencilerin kalite süreçlerinde nasıl görev aldıklarına, neler yaptıklarına ve öğrenci kalite topluluklarının rolüne ilişkin de bilgiler paylaştı. Seminer sonrası kalite sürecinin öğrenci algısındaki ifadesinin görselleştirilmesi amacıyla düzenlenen ‘Yükseköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Kalitedeki Yeri’ konulu poster yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. •Yozgat Bozok Üniversitesi•

