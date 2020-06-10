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Selma Ay aramızda

İleri Gazetesi yazar kadrosuna dahil olan Selma Ay, her hafta Cuma günü yazılarıyla okurlarımızla buluşacak.

10 Haziran 2020 Çarşamba 01:32
Selma Ay aramızda

YOZGAT’ın ilk günlük vasıflı ofset gazetesi İleri, yazı kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Aramıza katılan Selma Ay, önümüzdeki Cuma gününden itibaren her hafta yazılarıyla okurlarımızla buluşacak. Kurra Hafızı Selma Ay, İngiliz dili Edebiyatı ve Psikoloji eğitim aldı. The Future Of Islam ve yakında çıkacak olan Endor İngiliz sömürüsü kitabının çevirmenliğini üstlenen hemşehrimiz Selma Ay, Türkiye’nin birçok yerinde seminerler vererek çalışmalarına devam ediyor. Ay’ın ilk yazısı Cuma günü internet gazetesinde yayınlanacak. Selma Ay’ın yazıları daha sonra internet ile birlikte gazetedeki köşesinde Cuma günleri yerini alacak. 

Anahtar Kelimeler:
Selma Ay Aramızda
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