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SELiN YARALARI SARILSIN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, son yağışlarla birlikte yaklaşık 6 bin dekar tarım alanında zarar oluştuğunu belirterek, zarar gören çiftçiler için gerekenin yapılmasını, selin zarar vermesini önleyici tedbirlerin alınmasını istedi.

24 Haziran 2021 Perşembe 00:03
SELiN YARALARI SARILSIN!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, son yağışlarla birlikte Yozgat’ın Baltasarılar, Türkmensarılar, Gülyayla, Bişek ve Kırım köylerimizde ekili alanların cidi zarar gördüğünü hatırlatıp, kısa, orta ve uzun vadede gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
Milletvekili Keven yaptığı yazılı açıklamasında, sağanak ve dolu yağışı sonucu Yozgat’ta 6 bin dekar tarım alanının zarar gördüğünü vurgulayarak, zarar gören köylerin afet bölgesi ilan edilerek mahsulünü kaybeden çiftçilere destek verilmesini istedi. Çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesi gerektiğine dikkat çeken Keven, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından da selden bölgelerin zarar görmesini önleyici çalışmaları devreye sokması gerektiğinin altını çizdi. Yozgat’ta meydana gelen sel taşkınında zarar gören köylerin muhtarlarından bilgi alarak konuyu Meclis gündemine de taşıdığını bildiren Keven, ‘’Yozgat’ın Baltasarılar, Türkmensarılar, Bişek, Kırım ve Gülyayla köylerimizde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonucu maalesef tarım alanlarında çok büyük miktarda maddi zarar oluştu. Ulaşabildiğim köy muhtarları ve Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz ile görüşerek, zararın boyutlarıyla ilgili bilgi aldım. Yaklaşık 6 bin dekar buğday, arpa, ay çekirdeği, fasulye ve nohut ekili alanda hasar oluştu’’ dedi. 2 bin dekar alanda sel sularının ürünleri tamamen sürükleyip götürdüğünü belirten Keven, bu tarlalarda yüzde 100 oranında kayıp olduğunu anlattı. Keven, ‘’Telef olan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar var. Yozgat'ta zarar gören bu bölge acilen doğal afet bölgesi ilan edilmeli ve sosyal devlet olarak vatandaşlarımızın zararı karşılanmalıdır. Bu köylerde çiftçilerimizin borçlarıyla ilgili düzenleme yapılmalı ve hibe desteğinde bulunulmalıdır. Ürününü kaybeden çiftçilerimize mutlaka tohum ve gübre temin edilmelidir. Ayrıca bu şekilde taşkın riski olan köylerimizde DSİ tarafından sel kapanı, taşkın koruma kanalları ve dere ıslahları yapılmalıdır’’ diye konuştu.

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SELiN YARALARI SARILSIN!
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