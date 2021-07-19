Selin yaraları sarılıyor

Yozgat’ta geçtiğimiz ay içerisinde aşırı yağışlar sonucunda oluşan selin zarar verdiği yerleşim alanlarında, zararın giderilmesine yönelik başlatılan çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri çalışma başlattı. 22 Haziran tarihinde Yozgat Merkez köylerinde aşırı yağışlara bağlı meydana gelen taşkın sonrası, DSİ makine imkanları dahilinde çalışmalara başlanıldığı kaydedildi. Derelerde biriken rusubat temizlenerek mansap şartlarının iyileştirilmeye çalışıldığı açıklandı. Sağanak yağış ve dolu Yozgat’ın Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım ve Türkmensarılar köylerinde ekili alanlar ile birlikte taşkın kanalları ile köprülere de zarar verdi. Bölgede, Yozgat Tarım ve Orman, İl Afet ve Acil Durum, DSİ müdürlüklerine bağlı ekipler köylerde zarar tespit çalışması yaptı.