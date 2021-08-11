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Selin yaraları sarıldı

Yozgat’ta şiddetli yağışlar sonucunda zarar gören kanalların bakımları Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri tarafından yapıldı.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 00:41
Selin yaraları sarıldı

Yozgat Merkez Kırım köyünde aşırı yağışlara bağlı meydana gelen taşkın ile dere yatakları tahrip oldu. DSİ makine ekipmanları ile taşkın hasarlarını ortadan kaldırma, mansap şartlarını iyileştirme amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı. Yozgat’ın Aydıncık İlçesi Hacıilyas ve Kırımoluk köylerinde aşırı yağışlara bağlı yaşanılan taşkınlarda da kanallar zarar gördü. DSİ ekipleri, makine ekipmanları ile taşkın hasarlarını ortadan kaldırma ve mansap şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını tamamladı.

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Selin Yaraları Sarıldı
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