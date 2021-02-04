Selektör tesisi kuruluyor

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, yeni teknoloji ile yapılacak olan, tam otomatik, son sistem selektör tesisinde buğday, arpa eleyerek, ilaçlama yapılacağını bildirdi. Başkan Büyük, fasulye, nohut, mercimek gibi ürünlerin elenerek, taşların temizlenmesi çalışmalarının da yapılacağını, otomatik tartı ve torbalama yapma imkanı da sağlayan olan selektör tesisinin çiftçilerin bu yıl kullanmaya başlayacaklarını ifade etti. Başkan Büyük, ‘’Ovakent’imize yapılacak olan selektör için Ovakentli kardeşlerimizden bina yapımda yardım ve desteklerini bekliyoruz. Bu yardım ve destekleri sevk ve idare etmek üzere, 7 kişilik bir komisyon kurarak vatandaşlarımızla birlikte yapılacak selektör binası ve tesisiyle ilgili çalışma yapacaklardır. Ovakentimize kazandıracağımız büyük selektör tesisi için yardım ve desteklerinizi bekliyor, şimdiden herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.