Sel zararı mecliste

Keven, Yozgat Merkez ve Şefaatli ilçesine bağlı toplam 15 köyde etkili olan sağanak ile birlikte dolu yağışı sonucu çok büyük miktarda maddi zarar oluştuğunu söyledi. Keven, ‘’Yaklaşık 70 bin dekar buğday, arpa ve nohut ekili alanda büyük hasar oluştu. Bir tavuk çiftliğinde 600 tavuk ve birçok köyde çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Birçok köyde köprü, bahçe duvarı, ahır, mandıra gibi yapılar yıkıldı. Köy yolları harabeye döndü’’ dedi. Keven, Yozgat’ta selin ve dolunun vurduğu köylerde tam anlamıyla bir doğal afet yaşandığının da altını çizdi. Keven, ‘’Son 5 yıldır sürekli kuraklık yaşayan ilimizin bu bölgeleri acilen doğal afet bölgesi ilan edilmeli ve devletimiz vatandaşlarımızın yaralarını sarmalıdır. Ayrıca zarar gören çiftçilerimizin borçları ertelenmeli ve faizleri tamamen silinmelidir. Yıkılan yapıların onarımı veya yeniden yapımı sağlanmalıdır. Hemşerilerime tekrar büyük geçmiş olsun’’ diye konuştu.

