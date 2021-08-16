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Yozgat
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Sel Bölgesine destek

Kastamonu’da meydana gelen sel baskınında yaraların sarılabilmesi amacıyla Yozgat adeta seferber oldu.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:46
Sel Bölgesine destek

Yozgat’ın Çekerek ilçe Belediyesi tarafından Kastamonu’ya destek gönderildi. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara Kaymakamlığımız ve Çekerek Belediyesi olarak bizlerde katılıyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, sel felaketi mağduru vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ dedi.
Yozgat Belediyesi de Bozkurt ilçesine iş makinelerini gönderdi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt ilçesindeki enkaz kaldırma ve afet koordinasyonuna destek olmak için Yozgat Belediyesi ekiplerimiz ve araçlarımız yola çıktı. Bozkurtlu kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz. Rabbim, Milletimizi ve Ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin’’ diye konuştu. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da,  ‘’Yaşanan sel felaketi sonrasında afet Bölgesi ilan edilen Kastamonu'ya Yozgat İl Özel İdaresi olarak destek verdik. Valimiz Ziya Polat'ın talimatlarıyla; 2 damperli kamyon, 1 excavatör, 2 lastikli yükleyici, 1 vidanjör, 2 treyler,   2 öncü ve 9 personelimizle ile yoldayız’’ ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Sel Bölgesine Destek
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