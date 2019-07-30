Sel bölgesinde inceleme

Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte, incelemelerde bulundu. Son zamanların en yoğun yağışını alan ve beraberinde sel felaketi yaşanan gölgede çöken yolların, Karayollarına bağlı ekipler tarafından köy merkezlerine kadar tekrar yapıldığı, sel felaketinden dolayı zarar gören yol işaret ve tabelalarının yenileriyle değiştirilmeye başlandığı kaydedildi. Yozgat İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, devletin imkanlarını sel felaketinde zarar gören yerlere hızlı ve sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya, yaraları biran önce sarmaya çalıştıklarını söyledi. Nazlı, ‘Bizler milletvekillerimizle birlikte yerinde tespit ettiğimiz hasarları, yine yerinde kontrol ederek sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Elbette bu doğal bir afet, rabbim beterlerinden saklasın, yaraları biran önce sarmaya çalıyoruz. Ekiplerimiz özenle çalışıyor. Bizde yerinde takip ediyoruz” dedi.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç da, bölgede yaşayan insanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, ‘Rabbim daha beterlerinden saklasın, bizlerde Milletvekillerimiz, özel idaremiz, valiliğimiz tüm ilgililer köylümüzün yanında onların dertleriyle ilgileniyorlar. Bizde bunun dünde olduğu gibi bugünden takipçisiyiz’ diye konuştu.