Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

SEKTÖRUN iHTiYACINA GÖRE PROJE

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından Üniversite Sanayi İşbirliğini güçlendirmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Proje Etkinliği ve Yarışması’ kapsamında 99 proje görücüye çıktı.

21 Ocak 2022 Cuma 00:09
SEKTÖRUN iHTiYACINA GÖRE PROJE

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından ‘Proje Etkinliği ve Yarışması’ düzenlendi. Öğrencilerin katkıları ile bu yıl ilk kez düzenlenen Proje Etkinliği ve Yarışması’nda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olacak öğrencilerin yenilikçi, güncel ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projeler görücüye çıktı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, düzenlenen proje etkinliğine ilişkin bilgiler aktardı. Fakülte yönetimi olarak Proje Etkinliği ve Yarışması’nı düzenlemekteki amaçlarının mezun olacak öğrencilerin bitirme projesi, ödev, araştırma ve uygulama projelerini etkinlik çerçevesinde bir araya getirmek olduğunu söyleyen Güney, ayrıca öğrencilere poster sunumu yapma deneyimi de kazandırdıklarının vurguladı. Üniversite-sanayi işbirliği açısından düzenlenen etkinliğin öneminden bahseden Prof. Dr. Güney,  öğrencilerin uygulamalı bilimler açısından staj imkânı da doğuracak proje etkinliğinde 5 farklı proje grubu poster sunumları yapacağını belirtti. Uygulamaya yönelik sektörün ihtiyacı olan birbirinden farklı toplamda 99 proje ve 127 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ihtisas üniversitesi olmaları nedeniyle endüstriyel kenevir özelinde de projeler mevcut olduğunun altını çizen Güney, ‘’Bu yıl ilk kez düzenlenen bu etkinliğin her yıl düzenlenerek geleneksel bir hüviyete bürünmesi arzusundayız’’ dedi.
Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş Müdürü Mustafa Yılmaz ise ülkenin katma değere ihtiyacı olduğunun altını çizerek en büyük katma değerin öğrenciler ve parlak fikirleri olduğuna dikkat çekti. Uluslararası bir hinterlanda sahip Erensan olarak öğrencilerin her daim destekçileri olduklarının altını çizen Yılmaz, öğrencileri organize sanayi bölgesinde bulunan üretim merkezlerine davet etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, eğitim faaliyetlerini bir proje ile daha değerli hale getirmek, bu sevinci iç ve dış paydaşlarla birlikte yaşamak amacıyla düzenledikleri proje etkinliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getirdi. Karadağ, TUBİTAK projeleri yürüten bu tür Ar-Ge proje pazarlarında bizatihi yarışmacı olarak katılan, iki tane Ar-Ge proje pazarı yürüten biri olarak üniversitesinin ilk kez Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin projelerini sergileniyor olması ve de bu etkinlik kapsamında fikirlerine erişilir olmasının çok anlamlı olduğunun altını çizdi. Projenin adı ne olursa olsun proje bir fikir, bir düşünce ve bir realitenin hayata geçirilmesinin ilk adımı olduğunu anlatan Karadağ, ‘’Proje kültürünün genç nesillerde yer etmesi demek, kendi mesleki alanlarında çok ama çok hedefleri olan bir mühendis grubuyla karşı karşıya gelmek demektir. Hayal, hedef ve ideal varsa toplum, ülke ve insanlık için bir şeylere dertleniyorsak başarı kaçınılmaz oluyor. Bunun en güzel örneğini ise bugün birlikte yaşıyoruz. Azim ve kararlılıkla hedefe kitlenmiş, başarıyı odaklayan gençlerin yaptıkları projelerle farkındalık oluşturmaları onların yeni başarılara yelken açmalarına da imkân sağlayacaktır’’ diye konuştu. 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ Proje Etkinliği ve Yarışması’nda destek ve katkılarından dolayı Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş Müdürü Mustafa Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.

Son Güncelleme: 20.01.2022 18:24
Anahtar Kelimeler:
SEKTÖRUN IHTiYACINA GÖRE PROJEIlerigazetesiOcakCuma2022YozgatYozgat Bozok üniversitesiMühendislik-Mimarlık FakültesiüniversiteÜniversite Sanayi İşbirliğiSektörProje Etkinliği Ve YarışmasıProjeProf. Dr. Ahmet KaradağProf. Dr. Yücel GüneyProf. Dr. Güngör YılmazProf. Dr. Uğur KölemenErensan Isı Tekniği San. Tic. A.ŞMustafa Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara ziyareti
Ankara ziyareti
Ovakent’in doğalgaz beklentisi
Ovakent’in doğalgaz beklentisi
Kar ile mücadele
Kar ile mücadele
Doğaya yiyecek bıraktılar
Doğaya yiyecek bıraktılar
Gençlerle arabaşı programı
Gençlerle arabaşı programı
UYGULAMALI KREŞ EĞiTİMi
UYGULAMALI KREŞ EĞiTİMi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim