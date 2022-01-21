SEKTÖRUN iHTiYACINA GÖRE PROJE

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından ‘Proje Etkinliği ve Yarışması’ düzenlendi. Öğrencilerin katkıları ile bu yıl ilk kez düzenlenen Proje Etkinliği ve Yarışması’nda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Jeoloji ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olacak öğrencilerin yenilikçi, güncel ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik hazırladıkları projeler görücüye çıktı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, düzenlenen proje etkinliğine ilişkin bilgiler aktardı. Fakülte yönetimi olarak Proje Etkinliği ve Yarışması’nı düzenlemekteki amaçlarının mezun olacak öğrencilerin bitirme projesi, ödev, araştırma ve uygulama projelerini etkinlik çerçevesinde bir araya getirmek olduğunu söyleyen Güney, ayrıca öğrencilere poster sunumu yapma deneyimi de kazandırdıklarının vurguladı. Üniversite-sanayi işbirliği açısından düzenlenen etkinliğin öneminden bahseden Prof. Dr. Güney, öğrencilerin uygulamalı bilimler açısından staj imkânı da doğuracak proje etkinliğinde 5 farklı proje grubu poster sunumları yapacağını belirtti. Uygulamaya yönelik sektörün ihtiyacı olan birbirinden farklı toplamda 99 proje ve 127 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ihtisas üniversitesi olmaları nedeniyle endüstriyel kenevir özelinde de projeler mevcut olduğunun altını çizen Güney, ‘’Bu yıl ilk kez düzenlenen bu etkinliğin her yıl düzenlenerek geleneksel bir hüviyete bürünmesi arzusundayız’’ dedi.

Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş Müdürü Mustafa Yılmaz ise ülkenin katma değere ihtiyacı olduğunun altını çizerek en büyük katma değerin öğrenciler ve parlak fikirleri olduğuna dikkat çekti. Uluslararası bir hinterlanda sahip Erensan olarak öğrencilerin her daim destekçileri olduklarının altını çizen Yılmaz, öğrencileri organize sanayi bölgesinde bulunan üretim merkezlerine davet etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise öğrencilerin mesleki yeterliliklerini artırmak, eğitim faaliyetlerini bir proje ile daha değerli hale getirmek, bu sevinci iç ve dış paydaşlarla birlikte yaşamak amacıyla düzenledikleri proje etkinliğinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ve heyecanı dile getirdi. Karadağ, TUBİTAK projeleri yürüten bu tür Ar-Ge proje pazarlarında bizatihi yarışmacı olarak katılan, iki tane Ar-Ge proje pazarı yürüten biri olarak üniversitesinin ilk kez Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin projelerini sergileniyor olması ve de bu etkinlik kapsamında fikirlerine erişilir olmasının çok anlamlı olduğunun altını çizdi. Projenin adı ne olursa olsun proje bir fikir, bir düşünce ve bir realitenin hayata geçirilmesinin ilk adımı olduğunu anlatan Karadağ, ‘’Proje kültürünün genç nesillerde yer etmesi demek, kendi mesleki alanlarında çok ama çok hedefleri olan bir mühendis grubuyla karşı karşıya gelmek demektir. Hayal, hedef ve ideal varsa toplum, ülke ve insanlık için bir şeylere dertleniyorsak başarı kaçınılmaz oluyor. Bunun en güzel örneğini ise bugün birlikte yaşıyoruz. Azim ve kararlılıkla hedefe kitlenmiş, başarıyı odaklayan gençlerin yaptıkları projelerle farkındalık oluşturmaları onların yeni başarılara yelken açmalarına da imkân sağlayacaktır’’ diye konuştu.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ Proje Etkinliği ve Yarışması’nda destek ve katkılarından dolayı Erensan Isı Tekniği San. Tic. A.Ş Müdürü Mustafa Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti.

