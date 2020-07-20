Sektörel buluşma

YOZGAT Bozok Üniversitesi, endüstriyel kenevir alanında ihtisas üniversitesi olarak ilan edildikten sonra, kenevirle ilgili başlatılan sektörel buluşmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Kayseri’de tekstil alanında faaliyet gösteren firmalardan Karsu Tekstil temsilcilerinden Dr. Bilgehan Ülger, Bozok Üniversitesini ziyaret ederek, işbirliği önerilerini paylaştı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırma Projesi Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcısı Yücel Güney, Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ile Tekstil, Selüloz, Kompozit ve Biyomalzeme Araştırmaları Grubu Başkanı Doç. Dr. Yekta Karaduman katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, kenevir çalışmaları, sektörle işbirlikleri ve hedeflerini açıklayarak, Karsu’nun işbirliği talebinden memnuniyet duyduklarını, bu ve benzeri işbirliklerini ve kenevire dayalı sanayi sektörünün Yozgat’ta konuşlanmasını önemsediklerini söyledi. Karsu temsilcisi Dr. Bilgehan Ülger, firmalarının günlük 50 ton, yıllık 15 bin ton iplik üretebilecek kapasitede olduğunu, oldukça farklı lif bitkilerinden elde edilen iplik ürettiklerini, kenevirden kenevir ipliği üretmek istedikleri, bu konuda ihtisas üniversitesi olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ile köklü bir işbirliği arzu ettiklerini ifade etti.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da, çiftçilerin üretim amaçlı organize edilmesine yardımcı olabileceklerini ve kenevir üretiminin Yozgat’ta devamlılığı için gerekenleri yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ise, kenevir sanayisinin Yozgat’ta gelişmesinin kenevir tarımını da geliştireceğini aktardı. Yılmaz, Karsu’nun talep ettiği hammadde için yaklaşık 50-75 bin dekar kenevir üretim alanına ihtiyaç duyulacağını, bu alanın Yozgat’ta var olduğunu bildirdi. Yılmaz, kenevir tarımının sürekliliği ve sözleşmeli kenevir üretim modelinin kolay uygulanabilmesi için, Yozgat’ta ‘Kenevir Üreticileri Birliği’nin kurulmasının gerekli olduğunu da sözlerine ekledi.