Sektör toplantılarına devam

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan başkanlığında yapılan toplantıda, bazı oda başkanları ile üyeleri katıldı. Oda Başkanı Öcalan, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanında diğer bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ortak olarak kurulabilecek işletmeler konusunda toplantılar yaptıklarını hatırlattı. Öcalan, ilçede mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle bir araya getirerek, aynı sektör ve o sektöre bağlı çalışan işletmeleri yeni bir ortaklık modeliyle ortak üretim, ortak pazarlama işini hedeflediklerini anlattı, ‘’Esnaf ve tacirlerimizle işbirliği içerisinde olmayı sürdürerek, bu birleşim sürecinde ilçemizin kalkınması için Belediyemizle birlikte her zaman destek olacağız’’ dedi. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, ticari faaliyetlerin profesyonel bir boyutta yapabilmesi için ‘Yerelde Kalkınma için Kümelenme’ çalışmalarının devam ettiğine dikkat çekti. Coşar, aynı sektör ve o sektöre bağlı çalışan ağaç, mobilya işletme sahipleriyle bir araya gelerek, yeni bir ortaklık modeliyle ortak üretim, ortak pazarlama işini planladıklarını kaydetti. Coşar, ‘’İlk toplantımızı tarım ve hayvancılık konusunda bölgesinde lider konumda olan Boğazlıyan’da tarımda kullanılan aletlerin üretimini ve satışını gerçekleştiren esnafımızla yaptık. İlçemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi bir araya getirerek, aynı sektör ve o sektöre bağlı çalışan işletmelerimizi yeni bir ortaklık modeliyle ortak üretim ve ortak pazarlama işini hedefliyoruz. Esnafımızla işbirliği içerisinde olmayı sürdürerek, bu birleşim sürecinde ilçemizin kalkınması için Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte her zaman destek olacağız’’ diye konuştu. •HABER MERKEZİ•