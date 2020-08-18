Sektör buluşması

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarıyla üretimini sürdüren Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi Şirketi yöneticileri, endüstriyel kenevir alanında sektörel buluşmaları çerçevesinde Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ziyaret ederek, bilgi edindi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Garanti Giyim Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Şirketi yöneticilerinden Hüseyin Yazar, beraberindeki heyetle katıldı. Toplantıda, Kenevir Araştırmaları Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da hazır bulundu. Rektör Karadağ, kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında bir süredir sektörel buluşmalar gerçekleştirdiklerini, bu bağlamda Yozgat’ta faaliyet gösteren işletmeleri de bu büyük yarışın içinde görmek istediklerini söyledi. Karadağ, “YÖK’ün bize verdiği Endüstriyel Kenevir alanında ihtisaslaşma yetkisi ile bu alanda hem akademik hem de sektörel çalışmalara hız verdik. Garanti Tekstil’in desteği ve ziyareti bu anlamda bizim için çok önemli. Bizler bu noktada ihtisas üniversitesi olarak sizlere en büyük katkıyı sağlamak istiyoruz. Farklı alanlarda sektörlerin Yozgat'ta konuşlanmasını istiyoruz. Kenevirin ekonomiye kazandırılma sürecini hızlandırmak istiyoruz. Bu noktada endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması için sektörel yatırımlar amacıyla potansiyeli olan firmalarla bir araya geliyoruz. Garanti Tekstil’in özellikle kompozit üretiminde Türkiye’nin sayılı firmaları arasında olduğunu biliyoruz. Endüstriyel Kenevirin de sadece bir alanda değil yaklaşık iki binin üzerinde ürün elde edilen bir alan olduğunu biliyoruz. Bu manada ürün yelpazesi çok geniş ve tekstilinde hammaddesini oluşturmaktadır ” dedi. Karadağ, kenevirin mucize bir bitki olduğunu, birçok sektörde kullanıldığında mevcut ürünü geliştirecek, farkındalık katacak özelliklere sahip olduğunu hatırlattı. Karadağ, ürünler bazında, gerçekleştirilecek protokol çerçevesinde karşılıklı potansiyelleri harekete geçirmek istediklerinin altını çizdi. Karadağ, “İhtisas üniversitesi sorumluluğu çerçevesinde hazırlayacağımız protokol aracılığıyla biyokompozit ve teksil gibi alanları size emanet edebiliriz. Ben inanıyorum ki yapılacak ARGE çalışmalarıyla kısa sürede katma değeri yüksek ürünler ekonomiye kazandırılacaktır’’ şeklinde konuştu.