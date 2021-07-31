Sektör buluşmaları devam ediyor

Bu kapsamda, İnfima Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz, beraberindeki heyetle birlikte Yozgat Bozok Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcımız ve Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile işbirliği önerilerini paylaşıp, fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalında çalışmalar yürüten Öğretim Elemanları da hazır bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, endüstriyel kenevir alanında sektörle işbirliği görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. İnfima Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz ile bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Karadağ, ‘’Yaptığımız görüşmeler kenevire dayalı sanayi sektörünün Yozgat’ta konuşlanması adına çok önemli. Kenevir alanında Üniversitemizin yaptığı çalışmaları yerinde görmek ve istişarelerde bulunmak amacıyla İnfima Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz Üniversitemizi ziyaret etti. Kendilerine ve heyetine çok teşekkür ediyorum’’ dedi. İnfima Holding İcra Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Demiröz ise, kendilerini kabulden dolayı Karadağ'a teşekkür etti. Demiröz, ‘’Firma olarak kenevir üzerine geliştirilen ürünlere ilgiliyiz ve bu alanda ürün geliştirme çalışmaları yapmak hedefindeyiz. Kenevirin yanı sıra tıbbı aromatik bitkilerden elde edilecek etken maddelerden sindirim sistemi, psikiyatri, hücre onarıcı sitemler ve kişisel bakım ürünleri konusunda çalışmalar yapmak istiyoruz. Yaptığımız görüşmenin devamı niteliğinde Ağustos ayı içerisinde yine Sayın Rektörümüzün başkanlığında bir araya gelerek bir yol haritası belirleyerek neler yapabiliriz kararlaştıracağız’’ diye konuştu. Ziyaret sonrasında heyet, Kenevir Araştırma Ekim alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.