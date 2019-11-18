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Şekeriniz yükselmesin!

YOZGAT Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kozan, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet açlık kan şekerinin 126 üzerinde olması veya herhangi bir saatte ölçülen kan şekerinin 200 ve üzeri olması durumunda tanısı konulan kronik bir hastalık olduğu uyarısında bulundu.

Şekeriniz yükselmesin!

YOZGAT Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kozan, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet açlık kan şekerinin 126 üzerinde olması veya herhangi bir saatte ölçülen kan şekerinin 200 ve üzeri olması durumunda tanısı konulan kronik bir hastalık olduğu uyarısında bulundu.

18 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Şekeriniz yükselmesin!

Dr. Kozan, ‘’Açlık kan şekerinin 100-126 arasında olması veya yemek yenildikten iki saat sonrasında yapılan ölçümde tokluk şekerinin 140-200 arasında bulunması ise Gizli Şeker olarak adlandırılır’’ dedi. 
Dr. Kozan, günümüzde şeker hastalığının artan obezite oranı, düzensiz beslenme, sedanter yaşam nedeniyle artan bir sağlık sorunu haline geldiğine vurgu yaptı, 2017 verilerine göre tüm dünyada 18 yaş üstü 451 milyon diyabetik hastanın bulunduğunu, bu sayının 2045 yılında 693 milyona yükseleceğinin tahmin edildiğini kaydetti. Dr. Kozan, ‘’Şeker hastalığında genel olarak çok ve sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, gece idrara çıkma, susama/çok su içme, ellerde ayaklarda uyuşukluk/yanma/karıncalanma, üşüme, halsizlik, kilo kaybı, ciltte ve idrar yollarında sık enfeksiyon gelişmesi veya oluşan enfeksiyonun kolay iyileşmemesi görülebilir. Bu belirtilerin bir veya birkaçının varlığı şeker hastalığından şüphelenilmesine yol açar’’ diye konuştu.
Uzman Doktor Mustafa Kozan, hastalıktan korunma yönteminin öncelikle diyet yapmaktan geçtiğini belirterek, diyete karbonhidrat kullanılmadan devam edilmesi gerektiğini, diyetle birlikte egzersizlere dikkat etmesiyle hastaların rahat, sağlıklı bir yaşam sürecine girebileceklerini anlattı. Dr. Kozan, ‘’Şeker hastalığı bulunanların da haftada en az 3 gün 45 dakika düzenli olarak egzersiz yapması gerekmektedir. Toplumda genel olarak bütün herkesin de dikkat ederek egzersizleri düzenli olarak yapmaları önermekteyiz gerekli egzersiz ve düzenli beslenme ile şeker hastalığı kontrol altına alınabilir’’ ifadelerini kullandı.

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Şekeriniz Yükselmesin!
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