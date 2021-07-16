ŞEKERiN TAŞINMAZI SATILIK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından Yozgat’ın da aralarında bulunduğu 7 ildeki 13 taşınmazı, satış yöntemiyle özelleştirme kararı aldı. Türkiye Şeker Fabrikaları kurumuna ait Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bulunan bina ve arsalarının satışına bir yenisi eklendi. Daha önce Yerköy ilçe merkezi Karaşar Mahallesi’nde bulunan Şeker şirketine ait taşınmazların satışını gerçekleştiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu kez aynı şirkete ait Uluslararası E-88 Karayolunun Ankara istikametinde bulunan taşınmazını satışa çıkarttı. Yerköy ilçesi Varlık bölgesinde bulunan 36.143,58 metrekare Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait taşınmazın satışı 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak ihale ile gerçekleştirilecek. Satışa çıkartılan arsa üzerinde kargir ofisin 1992 yılında tapu kayıt maliki Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından inşa edildiği kaydedildi. Yerköy ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan taşınmazın Uluslararası E-88 Karayolu’nun 22. Kilometresinde bulunduğu ifade edildi.