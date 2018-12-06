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ŞEKER’iN TADI KAÇTI!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, özelleştirme sonrası tüm ülkede büyüyen bir sorun haline gelen şekerpancarı üreticilerinin, şeker işçilerinin ve Şeker Fabrikaları’nın sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması istemiyle, 20 milletvekilinin imzasıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

ŞEKER’iN TADI KAÇTI!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, özelleştirme sonrası tüm ülkede büyüyen bir sorun haline gelen şekerpancarı üreticilerinin, şeker işçilerinin ve Şeker Fabrikaları’nın sorunlarıyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması istemiyle, 20 milletvekilinin imzasıyla Meclis Araştırma Önergesi verdi.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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ŞEKER’iN TADI KAÇTI!

Milletvekili Keven, son yıllarda hem girdi maliyetlerinin artması hem hükümetin tarım ürünlerinde uyguladığı ithalat politikası hem de Şeker Fabrikaları’nın özelleştirilmesi sonucunda tarımın can çekiştiğini, şekerin tadının kaçtığını belirterek, çiftçilerle birlikte kamyoncu esnafının ve şeker işçilerinin de sorunlarına çözüm üretilmesi için meclis araştırması istedi. Keven, “Yozgat Şeker Fabrikası 1998 yılında Türk Şeker şirketi bünyesinde kurulmuş, her yıl ortalama 400 bin ton şekerpancarı işleyen, 60 bin ton kristal şeker, 16 bin ton melas ve 120 bin ton yaş pancar küspesi üreten bir değerimizdir. 2018 yılında yapılan özelleştirmeyle Sorgun ilçemizde bulunan Yozgat Şeker Fabrikası 275 milyon lira bedelle Doğuş Gıda adlı şirkete satıldı’’ dedi. Keven, fabrikanın devrini alamayan Doğuş Gıda için devir işleminin Ocak 2019’a kadar uzatılması kararı verildiğinin altını çizerek, bu süreçte çalışan kadrolu işçilerin, mevsimlik işçiler ve kadroya alınmayan taşeron şirket çalışanlarının büyük sıkıntılar yaşamakta olduğuna dikkat çekti. Keven, ‘’Kampanya dönemi de başladığı için üretime yine kamu eliyle devam edilmiştir. Ancak bu süreçte fabrikada çalışan kadrolu işçiler yeni işyerlerine ne zaman ne şekilde gidecekleri konusunda bir resmi yanıt alamadılar ve fabrikalarında çalışmaya şimdilik devam ediyorlar. Taşeron şirket çalışanı 110 işçi ise devir işlemi yapılınca akıbetlerinin ne olacağı konusunda yanıt bulamıyorlar. Tedirgin bekliyorlar. Özel statülü kadro adı altında kurumlarda çalışan taşeron şirket çalışanları kadroya alınırken Şeker Fabrikası işçisi kadroya alınmadı ve mağdur edildiler’’ diye konuştu. 
Keven, Yerköy ilçesinde bulunan şekerpancarı üreticisi çiftçilerin bu yıl özelleştirilen, Safi Katı Yakıt şirketinin 528 milyon lira bedelle satın aldığı Çorum Şeker Fabrikası ile ilgili büyük sorunlar yaşadığını hatırlattı. Keven, ‘’Yerköy ilçemiz Çorum Şeker Fabrikası’nın alım sınırları içerisindedir. Fabrika yöneticilerinin sözleşme dışı işlemler yaptığını ileri süren çiftçiler ve nakliyeciler ulusal basına yansıdığı üzere seslerini duyurabilmek için Çorum’da karayolunda bir eylemde gerçekleştirmişlerdir. Çiftçilerimiz nakliye ücreti, şeker ve küspe istihkakı ile avans ücretlerinin yatırılmaması gibi konularda sorun yaşadıklarını ifade ediyorlar. Bu bağlamda bir meclis araştırmasıyla bu sorunlar araştırılarak kapsamlı bir çözüm üretilebilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
DESTEK İSTEDİ
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ülke tarımının, çiftçilerin sorunlarını dert edinen herkesten, siyasi partisi ne olursa olsun verdikleri önergeye destek beklediklerini söyledi. Keven, ‘Yarın bu çiftçilerin yüzüne hangi yüzle bakacaksınız?’ diye sordu, üreticinin mağdur, çiftçinin mağdur, esnafın mağdur, nakliyecinin mağdur olduğunu vurguladı. Keven, ‘’Şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu ülkemizin tarım politikasının yanlış olduğunu, gitgide çiftçilerin ithalata kurban verildiğini söylemesine rağmen, ne tatmin edici bir cevap geldi ne de bunu önleyecek bir çözüm üretildi. Çiftçilerin sorununa çözüm aranacaksa Tarım ve Orman Bakanı bu ithalat politikasına bir son vermelidir. Çiftçi mazot alamıyor, Maliye ve Hazine Bakanı bu fahiş Özel Tüketim Vergisi politikasına bir son vermelidir. Özelleştirilen Şeker Fabrikaları ise sözleşme şartlarına uyup uymadıkları konusunda sıkı denetlenmelidir. Stratejik ürün olan şekerpancarının üretiminde yaşanan soru işaretleri biran önce giderilmelidir” şeklinde konuştu.
 

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