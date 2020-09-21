ŞEKER’E YATIRIM

KAYSERİ Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Boğazlıyan Şeker Fabrikasına yeni yatırımlar yaparak, daha modern hale getirdiklerini söyledi. 252 milyon Avro’ya mal edilerek üretime açılan Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nin işletmeye açıldığında son teknolojilerin kullanılarak, Türkiye’nin en modern tesislerinden birisi olarak işletmeye alındığını hatırlattı. Akay, mevcut tesise 11 milyon Avro’luk ilave yatırım yaparak, yeni tesisler kazandırdıklarını bildirdi. Akay, buna ek olarak 4 milyon Avro’luk da yenileme yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydetti. Akay, Fabrika’nın çalışması ile birlikte, pancar bedeli, küspe, nakliye, istihdam ücreti gibi alanlarda Boğazlıyan Bölgesinde yıllık 450 milyon liralık Gayri Safi Hasıla elde edildiğini, bu rakamın da çarpanları ile birlikte bir buçuk milyar liraya ulaştığının altını çizdi. Başkan Akay, kampanya ile birlikte bir taraftan mutluluk ve sevinçlerini ifade etmenin yanında, diğer taraftan da gerek Pandemiden, gerekse de şeker sektöründeki belirsizlikten dolayı bir burukluk yaşadıklarına dikkat çekti. Akay, her yıl bu zamanlarda pancar fiyatlarında bir değerlendirme yapılırken, bu yıl halen bir gelişme kaydedilemediğini, bunun da çiftçinin içinde bir burukluk yaşattığını söyledi. Akay, çiftçiler açısından başta elektrik ve sulama olmak üzere birçok konuda, girdi maliyetlerinin arttığını da vurgu yaptı. Akay, son 3 yıldır uygulanan Randevulu Sisteme ek olarak bu yıl Pandemi nedeniyle çok önemli bir sistemi daha hayata geçirdiklerini anlattı. Başkan Akay, kısa adı ‘İNTEP’ olan İnsansız Tesellüm Projesi ile hasat edilen pancarların, tarladan yüklendiği andan itibaren sadece bir kart aracılığı ile fabrikaya girişinin, tartımının, analizinin ve boşaltımının yapılacağını ifade etti. Akay, özellikle Pandemi döneminde nakliyecilerin hiçbir insan ile temas halinde olmadan, sadece elindeki kartı okutarak fabrikadaki tüm işlerini bitirip ayrılabileceğini bildirdi.