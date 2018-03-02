ŞEKERE CHP DESTEĞi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, beraberinde partilileriyle birlikte Sorgun ilçesinde bulunan Yozgat Şeker Fabrikası’nı ziyaret ederek özelleştirme kararının iptali için imza toplayan işçilere destek verdi.

CHP’li Ağbaba “Biz sadece şekeri değil, vatanı savunuyoruz” diyerek Yozgat Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesinin parti meselesinin ötesinde olduğunu vurguladı. CHP’li Ağbaba, “Burada fabrikanın satışına karşı çıkan her siyasi görüşten insan var. MHP’li, İYİ Partili, Saadet Partili ve AKP’li de var” diye konuştu.

CHP’li Veli Ağbaba, Yozgat’taki kamu yatırımlarından olan şeker fabrikasının kapanması durumunda, Yozgat’ın daha fazla eriyerek göç vereceğini savundu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a da seslenen Ağbaba, “Buradan yıllardır milletvekili seçiliyorsun. Gel buraya sahip çık. Eski meclis başkanı Cemil Çiçek ve birçok siyasetçi sizin hemşeriniz. Buraya sahip çıkmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yozgat Şeker Fabrikası’nın sadece fabrikada çalışanların karnını doyurmadığını, hayvancılık yapan ve toprağını eken çiftçiden, nakliyat işçisine kadar her Yozgatlının nasiplendiğini söyledi.

CHP heyeti olarak şeker işçilerinin hak arama mücadelesine destek amaçlı geldiklerini, başka bir amaç ve niyet gütmediklerini de sözlerine ekleyerek “Bu fabrikaya gelen pancarı bu toprağın insanı ekiyor. Fabrikada işleyen işçi bu toprağın insanı, bu şekeri tüketen bu toprakların insanı. Bu fabrikadan daha yerli ve millisi yoktur” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Arık’ın ziyaretine CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, CHP İl ve İlçe Örgütü mensupları da eşlik etti.



