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Şeker’den ziyaret

KAYSERİ Şeker Yönetim Kurulu Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı ziyaret ettiler.

Şeker’den ziyaret

KAYSERİ Şeker Yönetim Kurulu Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ı ziyaret ettiler.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Şeker’den ziyaret

Kayseri Şeker yöneticileri, Boğazlıyan ilçesinde başkan seçilen isimleri tek tek ziyaret ederek görevlerinde başarı diledi.
Belediye Başkanlarının ziyaretlerine; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyelerinden Avni Hokkaömeroğlu, Harun Halıcı, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez ve  Bölge Müdürleri katıldılar.

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