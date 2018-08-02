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Şekerden yatırım

KAYSERİ Şeker tarafından yeni kampanya döneminde, Türk tarımının ve çiftçisinin geleceğine katkı için bir yılda 674 Milyon liralık yeni yatırım gerçekleştireceği açıklandı.

Şekerden yatırım

KAYSERİ Şeker tarafından yeni kampanya döneminde, Türk tarımının ve çiftçisinin geleceğine katkı için bir yılda 674 Milyon liralık yeni yatırım gerçekleştireceği açıklandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 07:00
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Şekerden yatırım

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, ‘’Kayseri şeker Fabrikası kendi faaliyet sahası içerisinde Kayseri'nin bütün ilçeleri, Sivas'ın Şarkışla, Gemerek, Altınyayla ilçeleri, Yozgat’ın Boğazlıyan, Yenifakılı, Yenipazar, Çandır ilçelere köyleri, Nevşehir'in Avanos ilçesinin bazı köyleri olmak üzere bu faaliyet sahasında da birtakım yatırımları da planlama sırasına ya da acil ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirmeye başladı’’ dedi.

Akay, Boğazlıyan ilçesiyle birlikte, Şarkışla ve Develi’deki lisanslı depoların şu anda yüzde 97 oranında doluluk oranına ulaştığını kaydetti. Akay, ‘’Çandır’da 2 Milyon 200 bin liraya mal olacak Tarım Market, Bölge Binası, Ofis Lojman ve depo inşaatı, Boğazlıyan Şeker Fabrikasına  9 Milyon 150 bin liraya mal olacak 30 bin ton kapasiteli  Big-Bag şeker deposu ve ambalajlama tesisi, 7 Milyon liraya mal olacak Arıtma tesisi Anaerobik tank kapasite artırım inşaatı, 1 Milyon lira mal olan Otomasyon sistem modernizasyonu planlandı. Bunlardan bir bölümünün inşaatı devam ediyor’’ diye konuştu.  

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