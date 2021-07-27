Şeker’den 10 milyonluk yatırım

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, görev aldıkları 10 yıllık süre içerisinde çiftçilerin problemlerini çözmenin yanında, çeşitli yatırımlar yapma konusunda önemli gayretler içerisinde olduklarını belirterek, herkesin yatırımdan kaçtığı bir dönemde böyle bir yatırımı, Kayseri Şeker’in gücüyle hayata geçirmiş olmanın verdiği gururu taşıdıklarını ifade etti. Akay, Kayseri Şeker’in Kayseri, Yozgat ve Sivas Bölgesi’nde 12 adet Bölge Müdürlüğü olduğunu ve bunların içerisinde kendisine ait binası olmayan tek yerin Bünyan olduğunu belirtti. Akay, yatırım yapmanın çok kolay olmadığını belirterek, ‘’Kayseri Şeker sektörün önemli bir kuruluşu, özellikle Kayserimizin ve Orta Anadolu’nun önemli bir değeri. Kayseri Şeker, bizim görev yapmakta olduğumuz 10 yıllık süre içerisinde çeşitli problemlerini çözmenin yanında, çeşitli yatırımlar yapma konusunda da önemli gayretler içerisinde oldu. 0Kayseri Pancar Kooperatifi’nin içerisinde bulunduğum 10 buçuk yıllık süre içerisinde kendi memleketime bir yatırım yapmak için çok gayret gösterdim, ama işin doğrusu bu ancak bugün gerçekleşebiliyor. İşte bu nedenle bugün bizim için çok değerli bir gün’’ dedi. Yatırımı gerçekleştirme konusunda gerek Bünyan Belediye Başkanı, gerekse de önceki ve şimdiki Bünyan Ziraat Odası Başkanlarının önemli destekleri olduğunu hatırlatan Akay, 2015 yılında çeşitli bölgelerde Lisanslı Depo yapmak için bir karar aldıklarını, bu kararın içerisinde Bünyan’ın da bulunduğunu aktardı. Akay, ‘’Boğazlıyan, Şarkışla, Develi ve Bünyan’da Lisanslı Depo yapmak için Yönetim Kurulumuz bir karar almıştı, bunlardan Boğazlıyan, Şarkışla ve Develi’yi gerçekleştirmiştik ama Bünyan’da bu yatırımı bir türlü gerçekleştiremedik. 2015 yılında aldığımız bu kararın bugüne dek halen geçerli olmasına rağmen Lisanslı Depo yapabilmek için maalesef uygun bir saha bulamadık. Bunu yatırım yapmanın ne kadar zor olduğunu ifade etmek adına söylüyorum’’ diye konuştu. Akay, Kayseri Şeker’in Kayseri, Yozgat ve Sivas Bölgesi’nde 12 tane Bölge Müdürlüğünün bulunduğunu kaydetti. Akay, ‘’Bunların içerisinde kendisine ait binası olmayan tek yer Bünyan’dı. İşte bu yatırımla Bünyan’da bu eksikliği gidermiş olacağız. Şimdiye kadar kiralık bir binada bu ihtiyaçlar karşılanıyordu. Onun için bu manada Bölge Müdürlüğü’nün ve Tarım Marketin yapılıyor olması çok önemli. Burası yaklaşık 3400 metrekarelik bir alan ve bu alan içerisinde yapılacak Tarım Market ve Bölge Müdürlüğümüz inşallah önümüzdeki 5 aylık süre içerisinde tamamlanacak, dükkân ve konutların da, 24 aylık bir süre içerisinde tamamlanmasını ümit ediyoruz. Projemizin yaklaşık 10 milyon lira gibi bir yatırım bedeli var. Ekonomideki sıkıntıların olduğu ve herkesin yatırımdan kaçtığı bir dönemde böyle bir yatırımı, inşallah Kayseri Şeker’in gücüyle hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.