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Şekerde üretim zamanı

Yozgat’ın Sorgun ve Boğazlıyan ilçesinde bir milyon 580 bin ton pancar alımı yapılıp, iki fabrikada işlenerek, toplamda 225 bin ton kristal şeker üretilmesi planlandı.

05 Ekim 2021 Salı 00:45
Şekerde üretim zamanı

Türkiye'de Konya’dan sonra en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta bulunan iki fabrika da alım kampanyasına başlanıldı. Önceki yıl bir milyon 532 bin 100 ton şeker pancarı üretiminin yapıldığı Yozgat’ta 2015 yılı sonrasından itibaren üretimde gerileme oldu. 2015 yılında bir milyon 640 bin 493 ton ile Türkiye üretiminin yüzde 9.97’lik kısmı karşılayan Yozgat’ta önceki yıl bir milyon 532 bin 100 ton üretim gerçekleşti. Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nın Türkiye’nin en modern tesislerinden birisi olarak işletmeye açıldı. Sonraki yıllarda ek yatırımlar yapılarak, tesis güncelleştirildi. Avrupa’nın en modern ve gelişmiş şeker fabrikalarından biri olma özelliğini taşıyan Boğazlıyan Şeker ve Mamulleri Entegre Tesisi 2006 yılında kuruldu. Teknolojisi, inovatif özellikleri ve günde 14 bin ton üretim kapasitesi ile sadece Türkiye’de değil dünyada da rol model oluşturan Boğazlıyan Şeker Fabrikası, 90 günlük kampanya döneminde bir milyon 190 bin ton pancar işleyerek, 170 bin ton Şeker üretecek. Kayseri Şeker bünyesinde Yozgat ile birlikte, Tokat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Amasya illerinde ve Anadolu’nun dört bir köşesindeki 21 bölge müdürlüğü ve yüzlerce köydeki ekim alanları ile 1955’ten beri şekerpancarı üretimine destek veriyor. Türkşeker bünyesinde yer alan ve Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan Şeker Fabrikası’nda da 2021-2022 Üretim Dönemi devam ediyor. Şeker üretimini önceki yıla göre yüzde 42 artırarak, 72 bin 100 ton şeker üreten Yozgat Şeker Fabrikası, ana ürün olarak kristal şeker üretimi yaparken, yan ürün olarak melas ve yaş pancar posası üretiyor. Yaş pancar posası hayvan yemi olarak kullanılıyor, besiciliğin gelişmesinde önemli katkı sağlanıyor. Melas ise maya ve alkol sanayisi olmak üzere çeşitli sektörlere sunuluyor. Yozgat Şeker Fabrikası, 108 köyde 2 bin 800 çiftçi tarafından 80 bin dekarlık alanda pancar ekimi yaptırdı. Bu alandan elde edilecek ürün miktarının yaklaşık 390 bin ton olarak hedeflendi. 100 gün süreli alım kampanyasında işlenen pancardan bu sene yaklaşık 55 bin ton kristal şeker, 16 bin ton melas, 120 bin ton yaş pancar posası bekleniyor. Fabrikanın bu sene yapacağı üretim faaliyetlerinden bölgeye sağlayacağı parasal değerin 400 milyon lira civarında olacağı aktarıldı. •Ekonomi Servisi• 

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Şekerde üretim Zamanı
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